Eskişehir'in Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında dün akşam İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, inceleme sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polislerin içeri girmesi için kapıyı açan çilingir Ahmet Boz, olaydan bir gün önce yaşananları şöyle anlattı:

"Önceki gün akşam saat 20.00 sularında dükkandan çıkıp eve giderken İlkay Ağabey'in oğlu Doruk durmamış. O biraz tablet hastasıydı ufaklık. Komşudan tablet almışlar. İlkay Ağabey 'Tablet bu gece bende kalsın, Doruk durmuyor' demiş. Eve gitmişler. Yengem sipariş vermiş, lahmacun istemiş. Sonrasında olan olmuş zaten. Yaşanan olay insanlık dışı ancak Doruk'a yapılan, o çok başka bir şey. Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. Dün gece sabahlara kadar uyuyamadım."

Eve 1 hafta önce taşınmışlar

Ailenin komşuları ise 1 hafta önce taşınan çiftin evinden dün bir süre gürültü işittiklerini, mobilyaları yerleştirdiklerini düşündüklerini anlattı.

Komşular, sonrasında kapının sertçe çarpılması ve birisinin koşar adımlarla dışarı çıkmasına ait sesler duyduklarını ifade etti.

Cenazeler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.