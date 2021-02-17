Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da deniz otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 16.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle 07.00-11.30 saatlerindeki 6 sefer de gerçekleştirilememişti.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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