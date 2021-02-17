Olay, gece 01:00 sıralarında kent merkezindeki kuyumcular çarşısında bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Çarşı içerisinde gezen maskeli bir kişi, kuyumcuya yaklaşarak kaldırım taşı ile kapının camını kırdı.

Camı kıran hırsız daha sonra karşı kaldırıma geçerek yaklaşık 10 dakika iş yerini uzaktan izledi. Biraz bekledikten sonra kırdığı camdan içeriye giren hırsız, vitrinde bulunan kolye ve saatleri toplamaya başladı.

Bir süre vitrinlerde altın arayan hırsız, güvenlik kamerasının açısını değiştirerek soyguna devam etti. Alarmı arızalı olan işyerinin soyulduğunu komşu esnaflar fark etti.

Dükkanına gelen işyeri sahibinin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Yaklaşık 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.