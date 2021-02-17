Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ta 3 çoban sobadan zehirlendi: Durumları ağır
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akpınar köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.M., M.Z.M. ve A.M., kaldıkları odada yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Köylüler tarafından baygın halde bulunan çobanlar, ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumları ciddiyetini koruyor
Bilinçleri kapalı olan 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Çobanların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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