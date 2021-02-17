Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti.

Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz bir vatandaş çocuğu dışarı çıkardı. Anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

