Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yokuşta kayan otomobildeki çocuğun mucize kurtuluşu kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt’ta içinde bir çocuk olan otomobil buzlanan rampada hızla kaydı. Yokuşun sonunda mucize eseri duran arabaya, başka bir araç çarpmadı ve çocuk yara almadan kurtuldu.
Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti.
Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz bir vatandaş çocuğu dışarı çıkardı. Anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.
Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
Son Haberler
- 16:01
- 16:02
- 15:57
- 15:55
- 15:55
Sıradaki Haber
Aksaray'da 17 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz