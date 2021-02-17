Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık şüphelilerini çaldıkları sabun ele verdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerini çaldıkları sabundan tespit etti.
Karaahmetli Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Çaldıkları sabun ele verdi
Araçta bulunan H.T. ve İ.E'nin üst aramasında bir kalıp el sabunu bulundu.
Hırsızlık yapılan evden de sabun çalındığının belirlenmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinden hırsızlık amacıyla Kocaeli'ye gelen zanlıların, 2 evden çaldıkları televizyon, çamaşır makinesi, kamera kayıt cihazı ve çeşitli ev eşyalarını sakladıkları tespit edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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