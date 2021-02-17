Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da fırtına ağaçları devirdi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına bazı mahallelerde ağaçları devirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısından sonra etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreyi geçti.
Yalıkavak, Bahçelievler, Gümbet, Cevat Şakir, Bitez ve Karabağ mahallelerinde ağaçlar yıkıldı, bir telefon direği devrildi.
Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan ağaçlarda budama çalışması başlattı.
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