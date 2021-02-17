Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Batman'da, terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği, örgüt mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, örgüte finans ve malzeme temin ettiği tespit edilen iki zanlı yakalandı.
Sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen kişilere de operasyon yapıldı. Operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte kimlik kartı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İstanbul'da sebze-meyve halinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz