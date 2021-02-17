Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İstanbul'da sebze-meyve halinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve halinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bayrampaşa'da öğle saatlerinde sebze-meyve halindeki bir dükkanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Kutarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Yanan dükkanda hasar meydana gelirken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
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