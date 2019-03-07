Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 5, Başkale ilçesinde 4 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada son bir haftada yolu kapanan 444 yerleşim yerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşım sağlandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlüğün sorumluluk alanındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 7 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA