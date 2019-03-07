İstanbul’un otopark sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son bir yılda kent genelinde; zemin altı, katlı ve açık alan olmak üzere 43 farklı noktada 15 bin araç kapasiteli yeni otoparklar yapıldı. Yeni otoparkların büyük bir bölümüne, sınırlı alanda yüksek kapasite imkanı sunan mekanik sistemler kuruldu.

İSPARK’ın otopark alanı 102 bin 312 araç kapasitesine ulaştı

Belediyenin iştiraki İSPARK tarafından işletilen yeni otoparklar, özellikle trafik akışının ve otopark ihtiyacının fazla olduğu ilçelerde yapıldı. Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar başta olmak üzere 43 noktadaki yeni otoparklar İstanbulluların hizmetine açıldı. Bunların devreye girmesiyle birlikte İSPARK'ın kent genelindeki toplam otopark alanı 102 bin 312 araç kapasitesine ulaştı.

4 araçlık alana 28 araç park edebiliyor

Merkezi ilçelerde arazinin sınırlı olması nedeniyle otopark kapasitesini yükseltmek için mekanik sistemler de kuruldu. Fatih ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ne tam otomatik otopark sistemi yapıldı. Bu sistem sayesinde 4 araçlık alana 28 araç park edilebiliyor. Hali hazırda il genelinde toplam 30 otoparkta yarı otomatik, tam otomatik, dönme dolap, 4'lü ve mekanik lift sistemleri bulunuyor. Bu sayede hem dar alanlar değerlendiriliyor hem de yüksek araç kapasitesiyle İstanbul trafiği nefes alıyor.

Katlı otoparkların üstünde çocuk oyun alanları yapıldı

Yeni otoparklarda sürücülerin rahatlığı düşünüldüğü gibi çocuklar da unutulmadı. Zemin altı otoparkların üstü, çocukların rahat ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri park alanlarına dönüştürüldü. Ağaç, çiçek gibi peyzaj çalışmalarıyla yeşile bürünen alanlarda sportif aktivitelerin yapılabileceği ekipmanlar da yerleştirildi. Ayrıca IOS ve android işletim sistemli cep telefonlarında "İSPARK" uygulamasını indiren vatandaşlar, kendilerine an yakın alanlardaki otoparklardaki doluluk oranını anında öğrenip rotalarını ona göre oluşturabiliyor.

Kaynak: AA