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Türkiye
TRT Haber 17.02.2025 08:12

"Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-12” operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 15'i tutuklanırken 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik "Hücre-12" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya şüphelilerin silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

 Şüphelilerin 15'i tutuklanırken 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi. 

Yerlikaya, operasyonu koordine eden başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

 

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