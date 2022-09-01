Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapısı arızalanan metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
İstanbul'da, arıza nedeniyle kapısı açık şekilde seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine yol ortasındaki güvenlik şeridinde durarak tahliye edildi.
Beylikdüzü'nden kalkıp Cevizlibağ yönüne seyreden 34 TR 7020 plakalı metrobüsün orta kapısı, Cennet Mahallesi Durağı'nda arızalanarak açık kaldı.
Florya ve Beşyol duraklarından da yolcu alan metrobüsün kapısı kapanmayınca, yolcular şoförü uyararak durmasını istedi.
Arıza giderilemedi, yolcular araçtan indirildi
Hızını düşürerek bir süre daha yola devam ederken şoför, aracı Beşyol Durağı'nı geçtikten sonra yol ortasındaki güvenlik şeridinde durdurdu. Bölgeye çağrılan görevlilerin müdahalesi sonrası kapıdaki arıza giderilemeyince yolcular araçtan indirildi.
Güvenlik şeridinde bir süre bekleyen vatandaşlar, hareket halindeki metrobüslerin arasından geçerek bir sonraki metrobüsle yollarına devam etti.
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