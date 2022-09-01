Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanlık alanda ekili Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaz Mahallesi Kızasılan mevkisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi aldı.
Drone desteğiyle yaya olarak yapılan aramada ormanlık alanda 3 bölgede 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir Hint Keneviri Uyuşturucu
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