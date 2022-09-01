Kaza, saat 01.30 sıralarında Denizli-Aydın kara yolu üzerinde bulunan Hal kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre Furkan Y. hakimiyetindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce orta refüje ardından da aynı yöne gitmekte olan Ali Güden yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak bir restoranın giriş kapısına vurduktan sonra bir direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde yaralanan Furkan Y., Özcan Y. ve Tuna D. sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.