Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1'i kadın 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları tespit etmek için çalışma başlattı.
Ekipler, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 5 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 880 uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 17,48 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan, kargoya verilen bir koliyi inceleyen ekipler, 13 kilogram esrar buldu.
Polis ekipleri, kargoya verilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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