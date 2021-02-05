Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapıkule'de tıka basa istiflenen 23 yavru köpek ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yolla getirilmek istenen ve köpek taşıma çantalarına tıka basa doldurulan 23 terrier cinsi yavru köpek ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bükreş-İstanbul seferini yapan yolcu otobüs şüphe üzerine incelemele alındı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin aramasında köpek taşıma çantalarına sıkıştırılarak istiflenen 23 cins köpek bulundu.
Otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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