AA 22.01.2026 10:49

Kapıkule'de iki otomobilde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki iki otomobilde 20 kilo 812 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule'de iki otomobilde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen iki ayrı otomobili, risk analizi ve şüphe kriterleri kapsamında X-Ray taramasına sevk etti.

Taramalarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçlar arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Füge"nin katılımıyla yapılan aramada, bir otomobilin arka tamponu ile stepnenin altında bulunan doğal boşlukta şeffaf vakumlu naylon poşetler içerisinde 12 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer otomobilde ise narkotik dedektör köpeği "Neptün" ile yapılan kontrollerde, motor bölümünden arka tampona kadar uzanan egzoz boşluğu ile bagajda bulunan stepne içerisinde şeffaf vakumlu naylon poşetlerde 8 kilo 62 gram uyuşturucu bulundu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Sınır Güvenliği Uyuşturucu
