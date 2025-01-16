Kapıkule'de çok sayıda kaçakçılık girişimini önlendi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Kaçakçılık girişimlerine karşı sahadaki güvenlik kameraları (CCTV), X-ray gibi teknolojik donanımları kullanan ekipler, risk analizi çalışmaları sonucu şüpheli araçlar ve kişileri tespit etti.

Ekipler son bir haftada gerçekleştirdikleri 7 operasyonda 400 elektronik sigara, 150 telefon kılıfı, 10 bin 440 cep telefonu, 4 gelinlik, 16 kilogram kehribar, 10 bin ilaç, 170 bilgisayar kasası ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.