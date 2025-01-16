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Türkiye
AA 16.01.2025 11:40

Kapıkule'de çok sayıda kaçakçılık girişimini önlendi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak eşyanın Türkiye'ye girişini önledi.

Kapıkule'de çok sayıda kaçakçılık girişimini önlendi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Kaçakçılık girişimlerine karşı sahadaki güvenlik kameraları (CCTV), X-ray gibi teknolojik donanımları kullanan ekipler, risk analizi çalışmaları sonucu şüpheli araçlar ve kişileri tespit etti.

Ekipler son bir haftada gerçekleştirdikleri 7 operasyonda 400 elektronik sigara, 150 telefon kılıfı, 10 bin 440 cep telefonu, 4 gelinlik, 16 kilogram kehribar, 10 bin ilaç, 170 bilgisayar kasası ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Kapıkule Sınır Güvenliği Kaçakçılık
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