Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi

Kışla Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet ve Sevgi Güner çifti, sattıkları 20 aylık 450 kilogramlık tosunu kesimhaneden gelenlerle bahçede kamyona yüklemeye çalıştı.

Evde maddi hasar oluştu

Tosunun girdiği odada bulunan Güner çiftinin torunları da kendilerini korku ve panikle dışarıya attı. Çocuklar olayı yaralanmadan atlattı. Cam kırığından dolayı ağız bölgesinden yaralanan tosun uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıldı, evde maddi hasar oluştu.

"Çok korktuk"

Sevgi Güner, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını, daha önceden böyle bir olay yaşamadıklarını söyledi. Hayvanın oturma odasına girdiğini belirten Güner, o sırada torunlarının odada kahvaltı yaptığını anlattı. Güner, torunlarının korkuyla dışarıya kaçtığını vurgulayarak, "Daha sonra hayvanı içerden çıkardılar, kamyona attılar ve götürdüler. Çok korktuk, hala üzerimden olayın etkisini atamadım. Çok şükür torunlarımıza bir şey olmadı. Kendimizde de bir şey yok, evimizde biraz hasar var onu da yaptırırız" diye konuştu.

Hayvanın da burnunun kanadığını dile getiren Güner, tosunu evden yaklaşık 10 kişinin güçlükle çıkardığını kaydetti.

Torun Ahmet Güner "Hayvan bir anda camdan içeriye girince biz de korktuk hemen dışarıya kaçtık" dedi. Selin Güner de tosunun odaya girdiğinde kardeşiyle yemek yediğini dile getirerek korku yaşadığını aktardı.