Kaza, İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu seyir halindeyken fren arızası yaşadı.

Duramayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.