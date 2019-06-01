Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk etti. Aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.

Araçtaki çantalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 166 bin 855 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili aracın sürücüsü dahil 3 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA