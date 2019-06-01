Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Eskişehir-Ankara kara yolunda şüphelenilen otomobil durdurularak arama yapıldı.
Narkotik köpekleri de kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda, otomobilin tabanı ve koltuklarının altına gizlenmiş 52,7 kilogram eroin bulundu.
Eroinin, köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla üzerine karabiber, nane ve kekik serpilmesi dikkat çekti.
Araçtaki 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA