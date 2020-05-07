Haber Giriş: Kaynak: AA
Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'nın kapılarını yeniden ne zaman açacağı yarın belli olacak.
Kapalıçarşı Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı açılışa hazırlanıyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın Kalpakçılar'da düzenleyeceği basın toplantısında, açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılış günü hakkında bilgi verecek.
Basın toplantısı, koronavirüs ilgili gerekli önlemlere riayet edilerek gerçekleştirilecek.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs kapalıçarşı covid-19Son Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 15:03
Son Haberler
- 15:03
- 15:01
- 14:55
- 15:05
- 15:00
Sıradaki Haber
Adana Valisi Demirtaş kentte göreve başlayan İHA'ları inceledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz