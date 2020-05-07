Haber Giriş: Kaynak: AA
İstiklal Caddesi bugün de kalabalık
[Fotoğraf: AA]
İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü.
Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyor.
Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, her geçen gün İstiklal Caddesi'nde yoğunluğu arttırdığı görüldü.
Cadde üzerinde yürüyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlemlenirken, bazı vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları "pes" dedirtti.
Etiketler: koronavirüs kalabalık İstiklal CaddesiSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 15:34
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