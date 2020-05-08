Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kapalıçarşı 1 Haziran'da ziyarete açılacak
[Fotoğraf: AA]
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş çarşının Kalpakçılar Caddesi’nde basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı’yı 1 Haziran’da ziyarete açacağız" dedi.
Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu.
Kapalıçarşı 1 Haziran'da ziyarete açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, sürece ilişkin detayları @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/EPUWylimJ1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2020
Etiketler: son dakika ne zaman açılıyor kapalıçarşı covid-19Son Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 15:12
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