Ticari alan vasfındaydı. Eklentilerle villaya dönüştürüldüğü tespit edildi, mühürlendi.

Bodrum'da gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bir kez daha imara aykırılık belirledi.

İmar Barışı'ndan sonra yapılan teras ve müştemilatın yıkımına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce imara aykırı eklentilerin yıkımı için tebligat yapıldı.

Bu gelişmenin ardından Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı villa, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Villada, imara aykırı eklentilerin mülk sahibi tarafından yıkılması beklenecek.

Eğer eklentiler verilen sürede kaldırılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacak.

Muğla'da geçen Ağustos'tan bu yana, büyük bölümü Bodrum'da olmak üzere, imara aykırı 499 kaçak yapı yıkıldı.