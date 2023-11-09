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Türkiye
AA 09.11.2023 16:05

Kapadokya’da ziyaretçi rekoru: 4 milyonu aştı

Kapadokya'da, bu yılın ocak-ekim döneminde ağırlanan 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turistle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kapadokya’da ziyaretçi rekoru: 4 milyonu aştı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, yılın 10 aylık döneminde bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısının geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla önemli oranda artış gösterdiğini belirtti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde bölgeyi 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı konuğun ziyaret ettiğini aktaran Fidan, şöyle konuştu:

"Kapadokya, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, kültürel dokusuyla ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biridir. Nevşehir, yılın 12 ayına yayılan turizm hareketliliğiyle milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta, ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. İlimizde bulunan müze ve ören yerlerinin bu yılın 10 aylık ziyaretçi rakamları değerlendirildiğinde bugüne kadar ortaya çıkan en yüksek rakama ulaşıldığını görmekteyiz. Bu yıl 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turist ağırlandı. Böylelikle tüm zamanların rekoru kırılmıştır. Ziyaretçi sayılarımız bu şekilde devam ederse yıl sonuna kadar 5 milyon ziyaretçi sayısının aşılacağını öngörmekteyiz."

Fidan, bölge turizminde zirve yıl kabul edilen 2022 yılı boyunca müze ve ören yerlerini 4 milyon 192 bin 70 kişinin gezdiğini de kaydetti.

Fidan, bölgedeki konaklama süresinin artırılması, turizmin geliştirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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