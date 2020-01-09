Türkiye
Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu09 Ocak 2020 Perşembe 05:38 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 05:42
Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
[Fotoğraf: AA]
Peribacalarına yönelik gece aydınlatmalarının yapıldığı alanlarda ortaya güzel görüntüler çıkarken, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hatıra fotoğrafı çektirerek kar topu oynadı.
[Fotoğraf: AA]
Yer yer sisin etkili olduğu bölgede sıcaklık hissedilir derece düştü.
Öte yandan, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turlarının mevsim koşulları nedeniyle yarın için iptal edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kapadokya Nevşehir kış turizmi peribacaları turizm merkezi kar