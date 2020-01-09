Türkiye

Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu

09 Ocak 2020 Perşembe 05:38 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 05:42

Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: AA]