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Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı09 Ocak 2020 Perşembe 00:46 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 00:48
Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi'nde H.A. yönetimindeki özel halk otobüsü, karşıya geçmeye çalışan Sevda ve Eda Nur Karaca'ya çarptı.
Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi.
Kaynak: AA
Etiketler: ankara çubuk özel halk otobüsü barbaros mahallesi