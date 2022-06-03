Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turlarına "şiddetli rüzgar" engel oldu
[Fotoğraf: AA]
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balon turları, dün geceden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, şiddetli rüzgar nedeniyle durduruldu.
Yetkililer, meteoroloji verilerine göre, sıcak hava balon turlarının yarın gerçekleştirilebileceğini aktardı.
Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
Etiketler: Kapadokya
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