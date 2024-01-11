Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, zaman zaman saatteki hızı 25 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla iptal edildi.

Balon yolcu sepetlerini taşıyan araçlar gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanına geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu yapılan duyurunun ardından görevliler araçlarla alandan ayrıldı.

Yılda yaklaşık 200 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarıyla ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Öte yandan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı Türkçe ve İngilizce afişler asılarak yapılması planlanan etkinlik de ertelendi.