Parçalı Bulutlu 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.08.2025 17:05

Kamyonu çaldı, üstündeki malzemeyi satıp aracı geri götürdü

Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp park halindeki montaj kamyonunu çalan 18 yaşındaki genç, aracın üzerindeki malzemeleri hurdacıya satıp aracı çaldığı yere geri park etti. Olayın ardından yakalanan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamyonu çaldı, üstündeki malzemeyi satıp aracı geri götürdü

Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Taner M., park halindeki Ufuk U.’ya ait montaj kamyonunu çaldı. Kamyonun üzerindeki yaklaşık 100 bin TL değerinde, 1,5 metre uzunluğunda 15 demir parça ve 5 yer matkabını hurdacıya götürerek 2 bin TL’ye sattı.

Ardından kamyonu çaldığı yere geri park etti. Araç sahibi durumu fark edince polise ihbarda bulundu.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Taner M.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 

ETİKETLER
Hırsızlık Samsun
Sıradaki Haber
İzmir'de asit tankı patladı, 16 araç hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Devlet Bahçeli: Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır
16:32
İzmir'de asit tankı patladı, 16 araç hasar gördü
16:09
Bakanlıktan, otel yangınıyla ilgili eski İş Başmüfettişi hakkında soruşturma izni
15:47
6 ayda yaklaşık 99 bin yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı
17:14
Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı
15:26
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu
Gazze’de yıkıntılar arasında umut sergisi
Gazze’de yıkıntılar arasında umut sergisi
FOTO FOKUS
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ