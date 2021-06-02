Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı
Malatya'da, 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kamyonda narkotik köpekle arama yapıldı.
Aramada, ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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