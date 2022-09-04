Dün 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametine giden 3 ayrı kamyonetin kasasında, çoğunluğu çocuklardan oluşan kişilerin yolculuk yaptığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen kamyonetin kasasındaki kadının eşya üzerinde oturması dikkati çekti. Diğer kamyonetlerde ise çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat etti.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kamyon, kamyonet ve römork gibi araçlarda yolcu taşımacılığı yasaklanırken, bu yolculuklar bazı durumlarda kurallara bağlanıyor. Kamyonetlerde güvenlik önlemi almadan yapılan yolculuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor.