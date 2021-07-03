Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet balya yüklü römorka çarptı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'da kamyonetin balya yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Salar beldesi kavşağında Ömer Aksoy yönetimindeki traktörün arkasındaki ikinci römorka çarptı.
Balyaların yola saçıldığı kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Yasir E., Muhammet Eren E. ve Ferhat Y. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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