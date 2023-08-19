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Türkiye
İHA 19.08.2023 11:11

Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti: O anları böyle görüntülediler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye başladı.

Yolda yanından geçen bazı araçlara da yaklaşarak ilerleyen tekerleğin görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Çarpmaya ramak kaldı, hatta bir kamyonete çarptı diyebilirim"

İlginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ahmet Faruk Kütdemir, “İş çıkışı evimize gitmek için Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanıyorduk. Yolun ortasında hızla ilerleyen bir tır tekeri gördük. Aracımızı yavaşlattık ve temkinli bir şekilde ilerlemeye başladık. Olayı video kaydına aldım. Etrafa büyük bir sorun teşkil ediyordu. Tekerlek hızla giderken sağ ve sol şeklinde araçlara yaklaştı. Çarpmaya ramak kaldı hatta bir kamyonete çarptı diyebilirim. Sonrasında tekerleği geçtik ve ilerleyen vakitlerde ne yaşandığını tam olarak bilmiyoruz” dedi.

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