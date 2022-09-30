Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 05:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Bursa'da bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil de hurdaya döndü.
Erdi Kuas idaresindeki otomobil, Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkiinde Hüseyin Kazan'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı.
Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek yönden verildi
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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