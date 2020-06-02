Yaklaşık bir ay önce İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevi sırasında kalp krizi geçiren uzmançavuş Şahin Keser, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keser, daha sonra ambulansla Bursa'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keser'in cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.