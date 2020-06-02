Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Bölgesinde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi marmara hava durumuSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 10:04
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