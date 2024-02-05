Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.02.2024 19:37

Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü hayatını kaybetti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Suat Altın kalp krizi geçirmesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

41 yaşındaki Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Hollandalı arama kurtarma ekibi: Gerçek kahramanlar, Türkiye'dekiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında hatim duası yapılacak
20:45
TUA ile MEB'den "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması
20:37
Siirt'te yapımı tamamlanan 25 konut hak sahiplerine teslim edildi
20:33
BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu
20:11
Bakan Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü
19:52
Beştepe Millet Camii'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ