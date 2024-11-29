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Türkiye
AA 29.11.2024 09:40

Kahvehanede maç keyfi yapan hırsızlık hükümlüsü 'oyundan' alındı

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi, kahvehanede maç izlerken polislerce yakalandı.

Kahvehanede maç keyfi yapan hırsızlık hükümlüsü 'oyundan' alındı

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 suç kaydı olan Emrah Aktaş'ı (25) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlünün dün akşam Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçını televizyondan izlemek için Bağlaraltı Mahallesi'nde bir kahvehaneye gideceği bilgisine ulaştı.

Karşılaşma başladıktan sonra kahvehaneye baskın yapan polislerce maç izlerken yakalanan Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

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