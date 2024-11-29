Puslu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.11.2024 03:35

İBB'nin yol çalışması çileye döndü

Arnavutköy-Sultangazi yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB'nin yol çalışması çileye döndü
[Fotograf: AA]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde yolu tek şeride düşürerek çalışma başlatınca bölgede trafik durma noktasına geldi.

Ambulanslar bile ilerlemekte güçlük çekti

Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu sürücülerin tepkisine yol açtı. Kimi vatandaşlar da otobüs ve minibüslerden inerek yola yaya devam etti.

Sürücülerin sık sık klakson çalarak protestoda bulunduğu yolda ambulansların bile ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video paylaşarak duruma tepki gösterdi.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Trafik
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Tunç: Ceza adalet sisteminin caydırıcılığı güçlendirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:32
Katil İsrail sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı
03:00
İngiltere polisi: Terör örgütü PKK'ya yönelik 'çok ciddi' iddiaları araştırıyoruz
02:35
ABD'de Demokrat Kongre üyelerine bombalı saldırı tehdidi
02:15
İngiliz vekillerden 'İsrail'e yaptırım uygulanması' çağrısı
01:59
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
01:55
Ticaret Bakanlığı: Kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlerle mücadele kararlılıkla sürüyor
Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi
Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi
FOTO FOKUS
Türkiye uzayda tohum ıslahı başlattı
Türkiye uzayda tohum ıslahı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ