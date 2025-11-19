Kahve zehirlenmesi olayında çalışanlar 'yanlışlıkla' deterjan kullandıklarını savundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur Ayben Özçilingir Turtura'nın kahve içtikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından işletme sahibi ile kahveyi hazırlayan şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İfadesi alınan şüpheli olayın gerçekleştiği mekanı kardeşiyle işlettiklerini, kendisinin ayrıca mekanda garsonluk yaptığını söyledi.

Kafede inceleme yapan ve kahvenin deterjanla yapıldığını tespit eden polis ekipleri işletmeyi mühürledi.

Kahveyi yapan kişi ile kafe çalışanı, gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, olayın yanlışlıkla meydana geldiğini savundu.

Kafe çalışanı ifadesinde, "Bu şişeler sürekli olarak içerisine deterjan koyduğumuz cam şişelerdir. Üzerlerinde herhangi bir ibare yoktur. Deterjanların rengi su rengine benzer ve görünüş olarak sudan bir farkı yoktur. Bu olaydan sonra şişelerin üzerine deterjan yazdık ancak iş işten geçmişti" dedi.

Kahveyi yapan kişi ise, "Şişeler tezgahın üzerinde olduğu için ben su olduğunu düşünmüştüm. Bu olaydan sonra şişelerin üzerine siyah keçeli kalemle deterjan yazdım. Ben bu duruma bilerek ve isteyerek sebep olmadım. Zehirlenen kadını tanımıyorum" açıklamasını yaptı.

Şüphelilere ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol uygulandı.

Temizlik ürünlerinde ve sabunlarda yaygın olarak kullanılan kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen kadın yoğun bakıma alındı. Bir süre solunum desteği verildi. Durumu iyiye gitmeye başladı.