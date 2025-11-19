Depremzede ailelere sürpriz destek: Borçlar silindi

Bir grup hayırsever tarafından görevlendirildiğini belirten Mehmet Kütüz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanına giderek, veresiye defterini satın almak istedi.

Kütüz, 50 haneye ait borçların bulunduğu defteri, bakkalı işleten Ümit Kaçakçı'dan 100 bin liraya satın alarak mahallelinin borçlarını sildi.

Kütüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökçedere'nin depremde ciddi hasar aldığını ve 78 kişinin vefat ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde ödeme zorluğu çekenlere destek

Bazı hayırseverlerin kendisini görevlendirerek köydeki insanlara destek olmak istediğini anlatan Kütüz, "Allah hayır yapanın hayrını kabul etsin. Çünkü buradaki insanlar ödemede zorlanmışlar anladığımız kadarıyla. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Bakkal dükkanına gelen bazı mahalleli de bir hayırsever tarafından borcunun ödendiğini duyunca sevinç yaşadı.

Kaçakçı da yaklaşık 20 yıldır köyde bakkal işlettiğini anlatarak, depremden sonra bazı vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığını belirtti.