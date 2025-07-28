Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altında

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için yürütülen çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek verdi.

Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 239 araç ve iş makinesi ile 514 personel görev yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1500 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yangından yaklaşık 1500 hektarlık alanın etkilendiği, risk altındaki 23 konuttan 3’ünün zarar gördüğü, 130 vatandaşın AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ekiplerin yoğun ve özverili çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5’i hastaneye sevk edilmiş, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Yangına karşı yürütülen çalışmalarda 514 personel ile 239 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır.

Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır ve dayanışma için bölge halkımıza teşekkür ediyor, yangına müdahalede görev alan tüm kahramanlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

3 ildeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından kontrol altına alınan yangınlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları, hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele son ateş sönene dek aralıksız sürecek."