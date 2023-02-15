Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan; Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Belgin, Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Demirel, Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Kalkan, Öğretim Üyesi Dr. Ömer Aldemir, inşaat mühendisi Mustafa Çınar, inşaat mühendisi Ömer Faruk Balalan ve mühendis Semra Öztürk'ten oluşan ekibiyle 10 ili etkileyen 2 depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Deprem bölgesinde yürütülecek çalışmalarda kullanılabilir kamu binalarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen inceleme tamamlanarak ön rapor, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunuldu.

Rapora göre, Kahramanmaraş ve ilçelerinde çoğu hastane ile aile sağlığı merkezi olmak üzere yaklaşık 200 kamu binası incelenirken, yüzde 70'inin sağlam olduğu ortaya çıktı.

"200'e yakın bina inceledik"

Prof. Dr. Samet Arslan, amaçlarının, hasar almamış ve içinde işlem yapılabilir binaların tespit edilmesi olduğunu söyledi.

"Depremden sonra bölgede olup bitenin sevk ve idaresi için güvenli binaların bulunması gerekiyor. Biz de bu amaçla 5 gün bölgede çalışma yaptık. Çalışmada ağırlık olarak kamu hastanelerimizi inceledik. İşlemi hemen yapalım ve hızlı bir şekilde bakanlığa raporlayalım dedik. Bu amaçla da toplamda 200’e yakın bina gezdik. Başta Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD’ın binası, hastaneler, okullar olmak üzere buralara gidip tespitler yaptık. Kamu binalarının çok büyük bir çoğunluğunun aslında geçmişe göre biraz daha iyi bir durumda olduğunu gördük."

"3'te 2'si hasarsız"

Prof. Dr. Arslan, bu binaların 3’te 2’sinin çok hafif hasarlı veya hasarsız olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

"Yani yüzde 70’nin ya hafif hasar ya da hiç hasar görmediğini tespit ettik. Bu çok sevindirici bir durum. Bunların geriye kalan yüzde 30’unda ise yarısından biraz fazlasının ciddi ağır hasar gördüğü hatta göçtüğünü belirledik. Bu nedenle de binalara kesinlikle yaklaşılmaması yönünde raporumuzu verdik. Yüzde 10’luk kısmının ise güçlendirilerek kullanabilecek nitelikte olduğu, yıkılmasına gerek olmadığı yönündeydi incelememizin sonucu. Geniş raporu şu anda yazıyoruz; ama biz özet bilgileri AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdik. Bizim verdiğimiz rapor doğrultusunda hem dışarıda kalan vatandaşlarımız barınma ihtiyaçlarını karşılama için kendilerine bir yer buldular hem de özellikle emniyet müdürlüğü, valilik, kaymakamlık gibi kamu binalarının da güvenlik seviyesini bildirerek sevk ve idare için kullanılabileceği ya da kullanılamayacağı yönünde raporladık."