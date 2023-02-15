Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antakya'daki büyük yıkım havadan ile görüntülendi
[Fotograf: DHA]
Depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’ın merkez ilçesi Antakya, havadan görüntülendi. İlçede birçok noktada arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından can kaybı sayısı 35 bini aştı.
[Fotoğraf: DHA]
Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay’da yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışmaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: DHA]
Görüntülerde birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya'da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Kenti ikiye bölen Asi Nehri'nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi.
[Fotoğraf: DHA]
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