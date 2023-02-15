Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından can kaybı sayısı 35 bini aştı.

[Fotoğraf: DHA]

Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay’da yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: DHA]

Görüntülerde birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya'da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Kenti ikiye bölen Asi Nehri'nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi.

[Fotoğraf: DHA]