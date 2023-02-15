Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden 5 bin 836 öğrenci naklini başka illere aldırdı
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Deprem Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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