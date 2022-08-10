Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta Vahit B. idaresindeki otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Mustafa B.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki D.Y., M.F.K., M.S.B., E.B., N.N.B., Ö.F.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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